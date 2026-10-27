В Саратовской области выявили грубые нарушения при декларировании 1,3 млн тонн зерна

С начала 2026 года в Саратовской области выявили 833 декларации о соответствии на зерновую продукцию, оформленные с нарушениями.

Они касались партий общим весом около 1,3 млн тонн, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты регулярно проверяют реестр деклараций на сайте Росаккредитации и выявляют нарушения техрегламента «О безопасности зерна». Данные приведены по состоянию на 26 октября.

В частности, 19 октября обнаружили нарушение при декларировании 1 тыс. тонн подсолнечника и 250 тонн ячменя: исследования проводились за пределами области аккредитации лаборатории. Декларантами были главы КФХ из Романовского и Ровенского районов.

По всем случаям Россельхознадзор провёл контрольные мероприятия без взаимодействия с проверяемыми лицами. Действие недостоверных деклараций прекратили, хозяйствующим субъектам объявили предостережения.