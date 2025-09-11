В Саратовской области паспорта готовности к зиме получили 11 тысяч жилых многоэтажек

В Саратовской области нет рисков неполучения паспортов готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг.

Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.

На 10 сентября готовы 83% паспортов на 13 464 многоквартирных дома. Саратов предоставил 80,5% документов, Энгельсский район — 57%. Срок окончания подготовки — 15 ноября 2025 года.

Также сообщается о выделении более 1,3 млрд рублей на ремонт 30 км водоканала в Саратове. Одобрен инфраструктурный кредит на 2 млрд рублей для реконструкции коммунальных сетей в 17 населённых пунктах. Программа улучшит услуги для 650 тысяч жителей области.