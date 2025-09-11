В Саратовской области подорожали все виды топлива в сентябре

В Саратовской области снова выросли цены на топливо, следует из данных Росстата.

Литр АИ-92 подорожал на 1,04 рубля и теперь стоит 60,37 руб. Цена АИ-95 увеличилась на 12 копеек, до 64,27 рубля. После длительной стабильности значительно прибавил АИ-98 — его стоимость выросла на 2,52 рубля, до 83,33 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 22 копейки, до 68,87 рубля.

Таким образом, цены на популярные марки бензина продолжают расти несколько недель подряд и остаются одними из самых высоких в ПФО.