В Саратовской области пенсионерка и юный мотоциклист в один день попали под кроссоверы

В Саратове и Балашове за день пострадали пешеход и мотоциклист.

15 сентября в Саратове сбили пешехода. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл в 7:30 на улице Огородной рядом с улицей 4-й Нагорной. Там 56-летняя женщина на кроссовере KIA Sportage наехала на 63-летнюю прохожую. Пенсионерку госпитализировали.

Кроме того, в 18:50 в Балашове на улице Шоссейной столкнулись кроссовер Tenet и мотоцикл. Автомобилем управляла 37-летняя женщина, байком — 18-летний юноша. Последнего увезли в больницу.

Кто нарушил правила в обоих ДТП, не уточняется.

Ольга Сергеева