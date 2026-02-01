В Саратовской области перекрыли федеральную трассу для грузовиков и автобусов

На федеральной трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» введены временные ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта.

Решение принято Управлением автомобильной дороги «Нижне-Волжское» из-за ухудшения погодных условий.

Ограничения действуют на двух участках:

С 325-го по 428-й километр в Саратовской области.

С 428-го по 672-й километр в Волгоградской области.

Причиной стали туман, осадки в виде снега с дождём и значительное снижение видимости. О времени отмены ограничений будет сообщено дополнительно по мере улучшения метеообстановки.

Автодорожное ведомство рекомендует водителям воздержаться от поездок по данному маршруту. На случай возникновения происшествий работает круглосуточная диспетчерская служба по телефонам: 8 (800) 222-21-64 и 8 (927) 131-39-98.

Алиса Эай