Налоговая служба Саратовской области напоминает о сдаче отчета о доходах до 1 мая

В Саратове стартовал сезон налоговой отчётности за 2025 год.

Жителям Саратова напоминают о необходимости подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за прошлый год до 30 апреля 2026 года.

Сообщить в Федеральную налоговую службу (ФНС) необходимо о доходах, полученных в определённых ситуациях. К ним относится продажа имущества (недвижимости или автомобиля), которым владели менее установленного минимального срока, получение дорогостоящих подарков не от близких родственников, выигрыши, а также доходы от аренды или из-за границы. Обязаны отчитаться и предприниматели, нотариусы, адвокаты.

Подать декларацию можно дистанционно — через «Личный кабинет налогоплательщика» или портал «Госуслуги», а также лично в отделениях ФНС или МФЦ. Стоит отметить, что с этого года применяется обновлённая форма документа.

Уплатить рассчитанный налог необходимо до 15 июля 2026 года. Если сведения о доходе не поступили в ФНС от других лиц, гражданин обязан сообщить о них самостоятельно.

Алиса Эай