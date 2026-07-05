В Саратовской области снова подорожали лук, картофель и морковь

В регионе подорожали овощи.
За минувшую неделю в регионе зафиксирован очередной заметный рост цен на продукты, особенно на овощную группу.
Согласно данным Росстата:
- Репчатый лук вырос в цене на 6,67%
- Картофель — на 4,73%
- Морковь — на 4,01%
- Капуста — на 3,01%
- Свекла — на 2,13%
Менее значительно повысились цены на муку (1,44%), сахар (1,46%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (2,03%), творог (1,53%) и курятину (1,87%).
Снижение стоимости показали куриные яйца (-2,38%) и соль (-1,24%).
Ольга Сергеева