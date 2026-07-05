В Саратовской области снова подорожали лук, картофель и морковь

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Новости Саратова
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ИИ

В регионе подорожали овощи.

За минувшую неделю в регионе зафиксирован очередной заметный рост цен на продукты, особенно на овощную группу.

Согласно данным Росстата:

  • Репчатый лук вырос в цене на 6,67%
  • Картофель — на 4,73%
  • Морковь — на 4,01%
  • Капуста — на 3,01%
  • Свекла — на 2,13%

Менее значительно повысились цены на муку (1,44%), сахар (1,46%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (2,03%), творог (1,53%) и курятину (1,87%).

Снижение стоимости показали куриные яйца (-2,38%) и соль (-1,24%).

Ольга Сергеева