В Саратовской области снова подорожали лук, картофель и морковь

В регионе подорожали овощи.

За минувшую неделю в регионе зафиксирован очередной заметный рост цен на продукты, особенно на овощную группу.

Согласно данным Росстата:

Репчатый лук вырос в цене на 6,67%

Картофель — на 4,73%

Морковь — на 4,01%

Капуста — на 3,01%

Свекла — на 2,13%

Менее значительно повысились цены на муку (1,44%), сахар (1,46%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (2,03%), творог (1,53%) и курятину (1,87%).

Снижение стоимости показали куриные яйца (-2,38%) и соль (-1,24%).

Ольга Сергеева