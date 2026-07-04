Названы имена еще четырёх геройски погибших на СВО бойцов из Саратовской области

В Саратовской области простились с четырьмя военнослужащими, геройски погибшими при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
Из жизни ушли:
- Юрий Викторович Марычев из Балаковского района;
- Александр Викторович Абишев из Марксовского района;
- Алексей Александрович Полунин из Духовницкого района;
- Андрей Викторович Чернавин из Балашовского района.
Губернатор Саратовской области и представители районных администраций выразили глубокие соболезнования родным и близким павших воинов. Власти региона подчеркнули мужество и самоотверженность погибших защитников Отечества.
Ситуация на фронтах продолжает оставаться напряженной, российские военнослужащие ежедневно проявляют героизм, защищая интересы страны. Минобороны РФ регулярно сообщает о новых потерях среди личного состава в ходе выполнения боевых задач.
Ольга Сергеева