В Саратовской области простились с четырьмя военнослужащими, геройски погибшими при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Из жизни ушли:

Юрий Викторович Марычев из Балаковского района;

Александр Викторович Абишев из Марксовского района;

Алексей Александрович Полунин из Духовницкого района;

Андрей Викторович Чернавин из Балашовского района.

Губернатор Саратовской области и представители районных администраций выразили глубокие соболезнования родным и близким павших воинов. Власти региона подчеркнули мужество и самоотверженность погибших защитников Отечества.

Ситуация на фронтах продолжает оставаться напряженной, российские военнослужащие ежедневно проявляют героизм, защищая интересы страны. Минобороны РФ регулярно сообщает о новых потерях среди личного состава в ходе выполнения боевых задач.

Ольга Сергеева