Саратовцы заплатили более полумиллиона рублей за разведение костров в лесах

В Саратовской области сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на землях лесного фонда превысила полмиллиона рублей.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области. Сбор административных штрафов находится на контроле Правительства Саратовской области.

Особый противопожарный режим в лесах действует в регионе с 15 мая. В связи с этим специалисты чаще проводят рейды, особенно в местах отдыха людей. За прошедшие два месяца выявлено 16 нарушителей — все они разводили костры. Пока оштрафованы 13 человек, ещё три административных протокола находятся на рассмотрении.

Напомним, во время действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, сжигать мусор на открытых территориях садоводства и огородничества, выжигать траву, ездить по лесам. Также нельзя использовать мангалы, за исключением находящихся в общепите.

Работа по усилению контроля за соблюдением правил пожарной безопасности ведётся по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Заметили возгорание — сообщите по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу: (8452) 49-05-16.

Ольга Андреева