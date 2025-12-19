В Саратовской области похоронят погибшего почти год назад бойца СВО из Балакова

В ходе специальной военной операции погибли военнослужащие из нескольких районов Саратовской области.

Соответствующие сообщения размещены администрациями муниципалитетов в социальных сетях.

Балаковская районная администрация сообщила о гибели 44-летнего Виталия Шабанова, который погиб при выполнении боевых задач 16 января 2025 года. Прощание состоится 22 декабря.

Также о потерях объявили администрации Аркадакского, Вольского и Лысогорского районов, сообщив соответственно о гибели Алексея Родионова, Максима Бутенко, Антона Пинегина и Александра Гришанова. Детальная информация об их биографиях не приводится.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается.

Ольга Сергеева