Глава СКР затребовал данные по аварийному дому в Саратове

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по жалобе жителей аварийного дома в Саратове.

Основанием послужило обращение женщины о разрушении многоквартирного дома на ул. Радищева, где никогда не проводился капремонт, протекает кровля и прогнили перекрытия.

Ранее Бастрыкин уже давал аналогичное поручение по другому аварийному дому на ул. Новоузенской, жители которого до сих пор не расселены.

Также сообщается о возбуждении уголовного дела в Чувашии против должностного лица администрации Алатырского округа по статье о злоупотреблении полномочиями. Подозреваемая своими действиями вынудила муниципалитет вернуть часть субсидии на строительство жилья для переселенцев, причинив ущерб бюджету свыше 15 млн рублей.

Ольга Сергеева