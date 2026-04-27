В Саратовской области повторно закрыли кафе из-за повара-разнорабочего

В Вольске приостановлена работа точки общественного питания из-за нарушения миграционного законодательства.

Как сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов области, индивидуальный предприниматель нанял на должность повара иностранного гражданина, имевшего патент лишь на работу разнорабочим.

Это является прямым нарушением регионального запрета на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, к трудовой деятельности в сфере общепита.

Нарушение выявили сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки кафе на улице Октябрьской. В отношении бизнесмена составили протокол по части 1 статьи 18.17 КоАП РФ («Несоблюдение ограничений в отношении иностранных граждан»). Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 15 суток.

Судебный пристав выехал по адресу торговой точки и опечатал входную дверь. Предпринимателя под подпись предупредили об ответственности в случае возобновления работы заведения до истечения срока запрета.

Отмечается, что в марте 2025 года это же кафе уже приостанавливало работу за аналогичное нарушение — трудоустройство иностранца в качестве повара.

Ольга Сергеева