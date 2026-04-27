Неравнодушные саратовцы спасают енота-курильщика из рабства жестокого владельца кальянной

Саратовскую кальянную «Енот» проверят после жалоб на жестокое обращение с животным.

В одной из кальянных Саратова уже десять лет живёт енот по кличке Мико. Хищник постоянно находится в помещении, пропитанном табачным дымом, ютится в тесной клетке и вынужден развлекать посетителей по команде сотрудников. Местные жители неоднократно жаловались на жестокие условия содержания животного .

Заведение находится на улице Чернышевского, 110, и носит название «Енот». Животное считается личным питомцем владельца. Посетители приходят «помучить» зверя своим вниманием, а персонал цинично шутит, что Мико выжил только потому, что «тоже курит» .

В социальных сетях очевидцы описывают страдания животного: «Несчастное животное страдает постоянно от кальянной вони. У него глаза слезятся сильно, он мечется по клетке. Это издевательство!». По словам горожан, Мико уже не реагирует на шумные пьяные компании и любопытные взгляды — он просто смирился.

Специалисты отмечают, что в заведении также подают еду, а это значит, что оно является объектом общественного питания. По СанПиН, в таких местах запрещено держать животных. Юристы уточняют: если будет доказано, что условия содержания причиняют еноту страдания, владельцу грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Хозяин бара утверждает, что Мико регулярно получает прививки, однако это не отменяет нарушений санитарных норм. Полиция зафиксировала нарушение и намерена провести проверку кальянной. Если факт жестокого обращения подтвердится, животное может быть изъято.

Неравнодушные саратовцы продолжают собирать подписи за спасение Мико и обращались в прокуратуру, Роспотребнадзор и госветслужбу с требованием провести проверку.

Ольга Сергеева