В Саратовской области появился совет по улучшению демографии

Совет по семейной и демографической политике создан в Саратовской области.

Соответствующий документ за подписью губернатора Романа Бусаргина опубликован 14 мая. Совет будет координировать действия органов власти и общественных организаций, оценивать эффективность принимаемых мер, а также инициировать научные исследования по демографии в регионе.

Председателем совета стал губернатор, его заместителем — зампред правительства Сергей Егоров. Секретарём назначена замминистра труда и соцзащиты Светлана Савочкина. В состав совета вошли представители правительства, муниципалитетов, ПИУ РАНХиГС и Саратовстата.

Ольга Сергеева