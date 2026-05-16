В Энгельсе сотрудница ПВЗ похитила золото на 200 тысяч

18-летняя администратор пункта выдачи заказов украла золотые украшения.

Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, с 20 марта по 22 апреля девушка, работавшая на улице Тельмана, оформляла через свой личный аккаунт на маркетплейсе заказы на золото, после чего подавала заявку на возврат.

Вместо отправки изделий продавцу она забирала их себе и относила в ломбард. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В отношении ранее не судимой энгельситки возбуждено уголовное дело о краже.

Ольга Сергеева