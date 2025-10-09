В Саратовской области появятся образовательные кластеры

В Саратовской области планируют создавать образовательные кластеры на базе крупных школ, их переход в госсобственность региона уже ведется.

В новом, областном, статусе работают восемь школ Саратова и Энгельса. С 1 января 2026 года в областную собственность перейдут еще три образовательных учреждения в Саратове и по одной школе из Вольска и Шихан – соответствующие инициативы Правительства области поддержала Саратовская областная Дума.

По мнению участников прошедшего в облдуме рабочего совещания, это позволит повысить качество подготовки по конкретным специальностям и гарантировать последующее трудоустройство выпускников. Руководители школ, работающих в новых условиях, уже отметили положительные изменения.

На совещании также обсудили организацию школьного питания. Зампред Думы Роман Грибов подчеркнул, что оба вопроса требуют повышенного внимания со стороны депутатов областной Думы.

Об этом 9 октября сообщает пресс-служба заксобрания.

Ольга Сергеева