Известный киноактер назвал саратовские трамваи культурной платформой

Актер Максим Матвеев, выросший в Саратове, признался, что именно этот город научил его терпению, смелости и умению видеть новые возможности в каждом шаге.

В своем Telegram-канале артист рассказал о новом культурном проекте: трамваи на маршрутах № 8 и № 9 теперь работают как аудиолектории. Матвееву выпала честь озвучить историю Саратовского Театра Драмы, что, по его словам, привело его в восторг.

По мнению актера, обновленный транспорт теперь станет мобильной площадкой для познавательных экскурсий и лекций о городе.

Наталья Мерайеф