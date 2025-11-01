В Саратовской области предложили выработать справедливый механизм ответственности муниципалитетов в сфере водоснабжения

Депутаты Саратовской областной Думы ведут мониторинг ситуации с неподъемными для муниципалитетов штрафами из-за неоформленных водных объектов.

В продолжение обсуждения, состоявшегося на этой неделе на площадке регионального парламента, депутаты фракции «Единая Россия» Василий Кравцов и Роман Ирисов обозначили необходимость взвешенного подхода, учитывающего реальные возможности местных властей.

Изучив ситуацию в избирательном округе, Роман Ирисов выяснил, что в нескольких муниципалитетах Духовницкого района уже выплачены штрафы от 100 до 200 тысяч рублей. При этом требуемый объем финансирования для исполнения муниципальными образованиями своих полномочий составляет порядка 30 млн рублей.

«Планирую выехать в районы своего округа, чтобы подробно обсудить эти вопросы с главами муниципальных образований», — подчеркнул Ирисов.



Василий Кравцов отметил, что обеспечение населения чистой водой — важнейшая задача, однако ответственность должна быть «разумной и справедливой».

«Нередко местные власти сталкиваются с объективными трудностями при оформлении санитарно-эпидемиологических заключений, получение которых занимает значительное количество времени, особенно в удаленных районах», — подчеркнул депутат. Среди причин он назвал сложную процедуру согласований, недостаток квалифицированных кадров и ограниченность финансовых ресурсов.

По его мнению, важно оказать помощь муниципалитетам, выделяя дополнительные средства на проведение исследований и экспертизу водоёмов.

«Введение упрощённой схемы проверки и целевые дотации могли бы существенно облегчить работу муниципальных служб», — добавил он.

Ранее на проблему доходящих до полумиллиона рублей штрафов сельским поселениям за отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений при отсутствии финансирования на оформление необходимой документации указал депутат Государственной Думы Николай Панков. Областные депутаты продолжат работу по изучению ситуации и выработке мер, которые позволят выполнить требования законодательства при рациональном расходовании бюджетных средств.