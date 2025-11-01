Саратовские рыбаки ловят осенью судаков и собирают грибы

В Саратовской области рыболовы совмещают любимое хобби с тихой охотой.

Несмотря на то, что с приходом холодов активность рыбаков на Волге снизилась, самые стойкие продолжают ловить хищника — судака и щуку, а иногда и более редкого налима.

Один из участников паблика «Хорошая рыбалка 64» поделился необычным опытом из Ровенского района.

Пока клев судака в районе Привольного оставлял желать лучшего, его напарник обнаружил поблизости целую поляну с вешенками. Таким образом, поездка на природу превратилась в успешную комбинацию рыбалки и сбора грибов.

Ольга Сергеева