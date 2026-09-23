В Саратовской области при столкновении катера с берегом Волги пострадали люди

В Духовницком районе катер врезался в берег Волги.

Инцидент произошёл 22 сентября близ села Березовая Лука. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

На место происшествия для координации действий правоохранителей выехал Ершовский транспортный прокурор.

«Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Ольга Сергеева