В Саратовской области на 2 месяца приостановили работу опасной газозаправочной станции

В Краснокутском районе на 60 суток закрыли газозаправочную станцию.

Как сообщили 2 ноября в пресс-службе УФССП, объект работал с многочисленными нарушениями требований промышленной безопасности.

Основанием для разбирательства стали результаты проверки Ростехнадзора, выявившей 20 нарушений: индивидуальный предприниматель не разработал план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, не сформировал финансовый резерв на случай ЧС, не обеспечил своевременную поверку раздаточной колонки и другого оборудования. Самым серьёзным нарушением стало отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

Суд признал предпринимателя виновным по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ и приостановил деятельность станции на 60 суток — дальнейшая эксплуатация объекта могла угрожать жизни и здоровью людей и окружающей среде. Приставы незамедлительно выехали на место: станция опечатана, её работа прекращена. Предпринимателю под подпись вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили об ответственности за незаконное возобновление деятельности до истечения срока.