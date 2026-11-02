ЕГЭ-2026: названы саратовские школы с самыми низкими результатами по базовой математике

В Саратовской области подвели итоги ЕГЭ по базовой математике.

В экзамене приняли участие 4 636 выпускников, среди которых преобладали девушки — 66,8%, юноши составили 33,1%. Данные приводит региональный центр оценки качества образования (ГАУ СО РЦОКО), проведший детальный анализ успеваемости по муниципалитетам и отдельным учебным заведениям.

Доля выпускников, получивших оценку «отлично», снизилась с 34,28% в 2025 году до 32,81% в 2026-м. Процент неудовлетворительных оценок вырос с 1,99% до 2,50%.

При этом в регионе есть и положительные примеры: 15 учебных заведений продемонстрировали стабильно высокие результаты. Наибольшее число отличников зафиксировано в гимназии № 1 города Балаково, Политехническом колледже-лицее-интернате и школе № 1 села Александров Гай.

В перечень организаций с низкими показателями вошли 10 образовательных учреждений. По данным отчёта, МОУ «СОШ № 66 им. Н. И. Вавилова» города Саратова демонстрирует невысокие результаты три года подряд. Среди саратовских школ наиболее низкие показатели по базовой математике — в учебных заведениях № 8, 57, 54, 44 и 16. В отдельных случаях доля выпускников с «двойкой» достигла 9,38%, а оценку «три» поставили 28,13% участников.