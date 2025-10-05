В Саратовской области продают цех по производству строительных блоков за 25 млн

В Саратовской области выставлен на продажу действующий цех по производству газобетонных блоков.

Объект расположен в поселке Базарный Карабулак и включает в себя полный комплект оборудования для изготовления неавтоклавного газобетона.

В стоимость предприятия входят производственное помещение площадью 436 кв. м, складские мощности 1187 кв. м и земельный участок размером 1 га.

Владелец Сергей оценил бизнес в 25 миллионов рублей и объяснил продажу необходимостью переезда в другой город.

Ольга Сергеева