В Саратовской области продают легендарную «копейку» ВАЗ-2101 всего за 65 тысяч рублей

В Вольске продают «копейку» 1981 года выпуска.

Житель Вольска выставил на продажу легендарный ВАЗ-2101, выпущенный в 1981 году. Автомобиль, прозванный в народе «копейкой», проехал 150 тысяч километров. Состояние машины владелец описывает как «нормальное» и ищет «реального покупателя». Цена вопроса — 65 тысяч рублей.

Как отмечает портал «Вольск.ру», это не самая дорогая советская классика в городе. Другой продавец оценил свою «копейку» 1973 года почти вдвое дороже — в 120 тысяч рублей.

Для сравнения: осенью в Вольске продавали ВАЗ-2103 1977 года уже за 1,5 миллиона рублей.

Алиса Эай