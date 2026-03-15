РИА Новости: в ОП предложили разрешить многодетным семьям открывать детские сады

В Общественной палате РФ предложили разрешить многодетным семьям открывать детсады на дому.

Многодетные семьи могли бы брать на присмотр детей знакомых и соседей, организовав мини-садик прямо у себя дома. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко, — пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о так называемых семейных детских садах — официальной форме дошкольного образования, где уход и присмотр осуществляются в домашних условиях. Это поможет снизить психологические барьеры для рождения детей и облегчит родителям совмещение работы и воспитания.

Рыбальченко отметил, что такая практика уже существует: в России действует более 2 тысяч семейных дошкольных групп. Наибольшее распространение они получили в Москве и Краснодарском крае, где работают при детских садах. Развитие этого формата расширит доступ к дошкольному образованию, особенно для детей раннего возраста.

Алиса Эай