В Саратовской области за 40 млн продают магазин шин с кафе и сауной

В Энгельсе выставили на продажу необычный бизнес‑комплекс.

Уникальное предложение объединяет сразу три направления деятельности — торговлю автошинами и дисками, общепит и оздоровительные услуги.

Объект располагается на проспекте Химиков — в удобной локации с хорошей транспортной доступностью. Двухэтажное здание занимает солидную площадь в 845 м², что позволяет грамотно зонировать пространство под разные задачи.

Внутри уже обустроены:

торговый зал для реализации шин и дисков;

полноценная кухня;

помещение под кафе;

сауна.

К комплексу прилагается земельный участок в 16 соток — это даёт дополнительные возможности для развития бизнеса, например, организации парковки или открытой террасы для кафе.

Продавец оценил актив в 39 миллионов 950 тысяч рублей и выдвинул привлекательные условия для потенциального покупателя:

гарантированная поддержка в управлении бизнесом на протяжении минимум шести месяцев — новый владелец сможет перенять опыт и разобраться в нюансах работы;

обещание стабильного высокого дохода — по словам собственника, текущая модель уже доказала свою эффективность.

Такой формат может заинтересовать предпринимателей, которые ищут нестандартные решения для диверсификации доходов: сочетание автобизнеса с общепитом и услугами релаксации способно привлечь разные категории клиентов и повысить рентабельность объекта.

Ольга Сергеева