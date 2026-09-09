В Саратовской области продолжается расчистка реки Аткары

В Аткарском районе подходит к завершению очередной этап экологической реабилитации реки Аткары.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и федеральной программы «Вода России».

По информации министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, подрядная организация уже завершила предусмотренный на текущий год объём работ по расчистке участка протяжённостью более 1 километра. Со дна реки поднято около 61 тысячи кубометров многолетних донных отложений, которые сейчас поэтапно вывозятся на специальные площадки складирования.

Министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин отметил, что говорить о фактическом завершении этапа можно будет только после полного вывоза извлечённого грунта. «Рассчитываем уложиться до октября», — подчеркнул глава ведомства.

Проект имеет не только экологическое, но и важное социальное значение. Как неоднократно отмечали в министерстве, расчистка русла позволит минимизировать риски подтоплений в весенний паводковый период — Аткарский район традиционно считается одним из наиболее паводкоопасных в регионе. Из-за многолетнего накопления наносов и обмеления реки её пропускная способность снизилась в разы, что создавало угрозу для жилых территорий.

С учётом работ, начатых в прошлом году, общая протяжённость очищенного участка Аткары уже составляет 2,8 километра. Это более половины от общего планового объёма проекта, который предусматривает расчистку 4,3 километра речного русла. Всего на реализацию проекта в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» до 2028 года выделено 86,7 миллиона рублей.

В министерстве подчеркивают, что федеральная поддержка позволяет региону планомерно улучшать экологическое состояние водных объектов. За время реализации президентских нацпроектов в Саратовской области расчищено уже более 15,7 километра русел рек.

Ольга Сергеева