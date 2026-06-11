В Саратовской области продолжают дорожать бензин и дизельное топливо

В регионе зафиксирован резкий скачок цен на топливо.

Согласно свежим данным Росстата за период со 2 по 8 июня, в регионе наблюдается значительное подорожание всех основных видов автомобильного топлива. Сильнее всего выросла стоимость дизельного топлива, что может оказать существенное влияние на логистику и сельское хозяйство.

Дизельное топливо (солярка) подорожало на 72 копейки и теперь стоит 76,74 рубля за литр, что является самым высоким темпом роста среди всех видов топлива.

Бензин АИ-98 вырос в цене на 46 копеек, достигнув отметки в 94,28 рубля за литр.

Бензин АИ-92 прибавил 41 копейку и продаётся по 64 рубля за литр.

Бензин АИ-95 стал дороже на 29 копеек, его цена составила 69,09 рубля за литр.

В среднем литр бензина трёх указанных марок (АИ-92, АИ-95, АИ-98) в области теперь стоит 66,51 рубля, что на 37 копеек больше, чем неделей ранее.

Эксперты отмечают, что цены на топливо в Саратовской области в целом соответствуют среднероссийским показателям, однако стоимость дизеля здесь ниже общенациональной, которая составляет 80,12 рубля за литр.

Ольга Сергеева