В Саратовской области планируют построить мост через Казачий остров и 4 причала

Вице-губернатор Михаил Исаев утвердил список объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к размещению в регионе.

В перечне 31 объект: реконструкция моста через протоку Волги к базе «Чардым-Дубрава», западный обход Калининска, мост Саратов-Энгельс через Казачий остров, грузовой авиационный терминал, реконструкция автовокзала в Саратове, а также пристани в Вольске, Хвалынске, селе Кочетное (Ровенский район) и селе Золотое (Красноармейский район).

Подписанный документ опубликован на портале правовой информации.

Ольга Сергеева