В Саратовской области обсудили улучшение условий для бизнеса.

Заместитель председателя правительства Алексей Никитин 27 ноября провёл заседание рабочей группы по реализации дорожной карты для улучшения условий ведения бизнеса в Саратовской области.

Одной из тем стала организация работы в информационной системе «Регионы-ДК», разработанной Агентством стратегических инициатив для мониторинга Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. С докладом выступила и. о. министра инвестиционной политики Вера Лазукина.

По её словам, в рамках Национальной модели до 2030 года регионам необходимо достичь 24 ключевых показателей эффективности. По всем показателям в Саратовской области отмечается положительная динамика.

Региональная дорожная карта включает более 100 мероприятий: сокращение сроков административных процедур, упрощение оформления земельных участков и подключения к инженерным сетям, снижение административной нагрузки на бизнес.

«Информационная система «Регионы-ДК» позволяет отслеживать прогресс в снижении административных барьеров и оценивать изменения условий для бизнеса. В системе предусмотрены ежеквартальная отчётность о выполнении мероприятий и экспертная оценка результатов с участием предпринимательского сообщества», — отметила Вера Лазукина.