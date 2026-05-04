В Саратовской области продолжится мониторинг температуры воздуха в соцучреждениях

Роман Бусаргин раскритиковал чиновников за медленную реакцию на похолодание после завершения отопительного сезона.

В Саратовской области продолжают контролировать температуру в школах, больницах и детских садах. Губернатор заявил, что решение об отключении тепла должно приниматься с учётом долгосрочных прогнозов, даже при ожидаемом потеплении.

После официального окончания отопительного сезона в регион пришёл затяжной период холодов, однако ответственные органы не всегда оперативно реагировали на изменение погодных условий.

«Все обращения жителей в переходный период должны отрабатываться. При нарушении норматива необходимо в кратчайшие сроки возобновлять подачу тепла там, где это технически возможно», — подчеркнул Бусаргин.

В отношении заместителей глав районов, курирующих ЖКХ и социальную сферу, будут приняты дисциплинарные меры.

Ольга Сергеева