Николай Панков провёл приём граждан в Балашове

Депутат Госдумы Николай Панков провел в Балашове прием граждан по волнующим их вопросам. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Большинство тем касается благоустройства города и проблем ЖКХ. Так, доме на ул. Пугачевской много лет протекает кровля. В квартирах сырость, заливает проводку, отклеиваются обои. Но УК «Заря» постоянно откладывает срок капремонта. При том, что жители платят аккуратно и большинство из них – пожилые люди. Обращусь в ГЖИ и прокуратуру, чтобы ускорить капремонт.

На одном из участков ул. Советской нет тротуаров и дороги. Отсутствует освещение, в ужасном состоянии пешеходный мостик. Эти проблемы постепенно будем решать. Уже в мае мостик и ступеньки должны быть отремонтированы.

Жители жалуются и на отсутствие дорог и тротуаров на ул. Пушкина и ул. Орджоникидзе. В Балашове много улиц, где похожая ситуация. Там не могут пройти люди и даже проехать спецтехника, скорая помощь. Ранее по просьбам жителей приезжал на ул. Марины Расковой и ул. Суворова. Вместе с балашовцами будем решать, какие и где можно принять меры. И добиваться включения самых проблемных адресов в программу по ремонту.

Также жители подняли вопрос о недоделках при ремонте подходов к лицею. Обращусь в прокуратуру, чтобы подрядчик исправил их в рамках гарантийных обязательств», — подчеркнул Николай Панков.