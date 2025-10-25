В Саратовской области прогнозируют туман и слабые дожди

В субботу, 25 октября, преимущественно облачно, однако синоптики прогнозируют небольшие прояснения.

Согласно данным метеорологов, столбики термометров в дневные часы покажут от +6 до +11 градусов.

Ветер восточного и юго-восточного направлений будет умеренным, его скорость составит 5-10 м/с, но в некоторых районах возможны более сильные порывы до 14 м/с.

Жителям Правобережья стоит захватить с собой зонты, так как местами там ожидаются небольшие дожди. Кроме того, в утренние часы существует вероятность образования тумана, который может снизить видимость на дорогах до 500 метров и ниже.

Ольга Сергеева