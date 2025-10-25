На 100 гектарах саратовского лесничества осенью появится сосновый бор

Осенью леса Саратовской области пополнятся на 970,6 гектара.

Одной из ключевых площадок в регионе стало Базарно-Карабулакское лесничество, где на 100 гектарах высаживают молодой лес.

Посадочные работы проводят Саратовская лесосеменная станция и Черкасский лесхоз. Главной породой является сосна обыкновенная, которую размещают по 4 тысячи сеянцев на гектар. На сегодня в данном районе уже выполнено 50% от плана.

По заявлению профильного министра Константина Доронина, кампания по лесовосстановлению продлится до 15 ноября. Мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ольга Сергеева