В Саратовской области производителя «молочки» уличили в выпуске фальсификата и неуплате налога

Саратовскому предприятию доначислили 40 млн рублей налогов за фальсификацию молочной продукции.

Основанием послужило производство фальсифицированной молочной продукции.

Как пояснил на брифинге заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Сергей Чемоданкин, компания незаконно применяла льготную ставку НДС в 10%. По закону она действует только для продукции, где доля молочного жира составляет не менее 50%. При использовании растительных жиров ставка НДС должна быть общей — 22%.

Помимо крупных финансовых санкций, в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве, совершённом организованной группой (ч. 3 ст. 171 УК РФ). Название компании официально не раскрывается.

Ольга Сергеева