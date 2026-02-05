Возбуждено уголовное дело после отравления газом 6 человек в доме под Саратовом

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после массового отравления угарным газом.

По факту отравления угарным газом шести человек в селе Кочетное Ровенского района возбуждено уголовное дело. Информацию подтвердили в следственном управлении СК РФ по Саратовской области.

Инцидент произошёл утром 4 февраля. В результате отравления пострадали трое детей в возрасте 1,5, 4 и 7 лет, а также трое взрослых. Вся семья была доставлена в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы возбудили дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На данный момент конкретные обвинения ещё не предъявлены, следствие занимается сбором и изучением доказательственной базы.

Ольга Сергеева