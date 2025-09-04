В Саратовской области проконтролировали подготовку к началу отопительного периода

В Саратове прошло рабочее совещание, посвященное вопросам готовности коммунального хозяйства к предстоящему зимнему сезону. Во встрече приняли участие исполняющая обязанности начальника областной Государственной жилищной инспекции Юлия Абрамова и представители АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Участники обсудили несколько ключевых тем. В первую очередь речь шла о сроках и качестве выполнения работ по подготовке многоквартирных домов к подаче тепла. Особое внимание было уделено вопросу правильности начисления платежей за отопление.

Также стороны затронули важность своевременного размещения достоверных данных в системе ГИС ЖКХ и договорились активизировать разъяснительную работу с жителями региона по всем вопросам, связанным с началом отопительного сезона.

По итогам встречи достигнута договоренность о тесном взаимодействии для обеспечения бесперебойного запуска отопления и снижения количества обращений от граждан.