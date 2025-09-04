Специалисты Госжилинспекции провели прием граждан в Петровском районе

3 сентября по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в Петровском районе прошёл выездной приём граждан. Заместитель начальника Госжилинспекции Алексей Кузнецов и представители властей на месте разбирали ключевые проблемы ЖКХ.

Вопросы касались аварийного жилья, благоустройства и содержания многоквартирных домов, выбора способа управления управляющих организаций и смены УК

«Прямой диалог с жителями — наш приоритет. 12 граждан Петровска получили ответы на свои вопросы, зарегистрировано 6 письменных обращений. Все обращения на контроле, ответы направим в срок», — отметил Алексей Кузнецов.

Такие приёмы продолжатся по всей области.