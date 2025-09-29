В Саратовской области прошел полуфинал Лиги КВН «КВН на Волге»

В регионе состоялся полуфинал официальной Лиги КВН «КВН на Волге», объединивший молодых комедийных артистов из Саратовской области и соседних регионов. В творческом состязании участвовали команды из Энгельса, Балашова, Балаково, Саратова, Самары и Тольятти, представившие зрителям оригинальные юмористические номера.

Как отметила председатель комитета молодежной политики области Ангелина Беловицкая, подобные мероприятия являются важной площадкой для творческой самореализации молодежи и развития лидерских качеств. Полуфинал прошел в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети».

Проект способствует формированию активного молодого поколения и создает условия для раскрытия творческого потенциала. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и оригинальный подход к созданию юмористического контента.