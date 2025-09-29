Саратовские рукопашники завоевали 31 медаль на межрегиональных соревнованиях

В балашовском ФОК «Газовик» состоялись межрегиональные соревнования по рукопашному бою под девизом «Спорт — против терроризма». Участие в турнире приняли более 160 спортсменов из 10 регионов России.

Сборная Саратовской области показала впечатляющий результат, завоевав 31 медаль: 13 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград. Соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки саратовских спортсменов и их конкурентоспособность на межрегиональной арене.

Подробные результаты турнира опубликованы на официальном сайте мероприятия. Министерство спорта области поздравило спортсменов и тренеров с успешным выступлением.