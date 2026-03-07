В Саратовской области прощаются ещё с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО

Ещё трое жителей Саратовской области погибли в зоне проведения военной спецоперации.

Об этом сообщили администрации Ершовского, Вольского и Дергачевского районов.

Уроженец поселка Красноозерный Дергачевского района Дамир Амирханов родился 9 января 1964 года. До участия в СВО работал в фермерском хозяйстве «Восход». Боец погиб 5 февраля 2025 года.

Данил Васильев из Вольского района служил разведчиком-санитаром в звании гвардии рядового. Сегодня, 7 марта, с ним прощаются в селе Барановка.

Алексей Дружинин из Ершовского района также пал при выполнении боевых задач. Церемония прощания проходит сегодня в городе Ершове.

Родные, близкие и земляки провожают в последний путь героев, отдавших жизнь за Родину.

Ольга Сергеева