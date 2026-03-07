Утром на Новом мосту под Энгельсом загорелся грузовик

Три автомобиля сгорели за сутки в Саратовской области.

За минувшие сутки пожарные региона ликвидировали три возгорания транспортных средств, сообщает областное ГУ МЧС.

Утром 6 марта на Новом мосту у села Шумейка загорелся грузовик «Тонар». Огонь охватил 4 квадратных метра, его потушил один расчет.

Вечером в Татищевском районе у села Карамышка горела Kia Sportage — пламя повредило 1 квадратный метр. А днем в поселке Шебалов Аркадакского района загорелся трактор в гараже. Техника выгорела на 6 квадратах, также пострадала кровля (20 кв. м). На месте работали две бригады.

Пострадавших нет, причины выясняются.

Ольга Сергеева