В Саратовской области прощаются с геройски погибшими на СВО земляками

При выполнении боевых задач в зоне СВО погибли еще 10 военных из Саратовской области.

Список не вернувшихся с фронта опубликовали местные власти:

– Виктор Потапов (Энгельсский р-н);

–Станислав Волков (Энгельсский р-н);

–Дмитрий Грачевский (Энгельсский р-н);

–Юрий Вагин (Энгельсский р-н);

–Юрий Труфанов (Энгельсский р-н);

–Сергей Плохушко (Энгельсский р-н);

–Вячеслав Малов (Новобурасский р-н);

–Иван Маленков (Вольский р-н);

–Валерий Толмачов (Вольский р-н);

–Иван Яковенко (Балаковский р-н).

Яковенко (1989 г.р.) погиб 30 ноября 2024 года. Малов (1983 г.р.), служивший рядовым по контракту, пал при выполнении задачи.

Известно, что Маленков был гвардии рядовым-стрелком, а Толмачов – младшим сержантом.

Биографии остальных бойцов не уточняются.

Специальная военная операция продолжается на территории Украины и в приграничных российских регионах в течение 4-х лет. Общее количество погибших на фронте россиян не озвучивается.

Ольга Сергеева