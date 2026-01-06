В Саратовской области прощаются с геройски погибшими на СВО земляками

При выполнении боевых задач в зоне СВО погибли еще 10 военных из Саратовской области.
Список не вернувшихся с фронта опубликовали местные власти:
– Виктор Потапов (Энгельсский р-н);
–Станислав Волков (Энгельсский р-н);
–Дмитрий Грачевский (Энгельсский р-н);
–Юрий Вагин (Энгельсский р-н);
–Юрий Труфанов (Энгельсский р-н);
–Сергей Плохушко (Энгельсский р-н);
–Вячеслав Малов (Новобурасский р-н);
–Иван Маленков (Вольский р-н);
–Валерий Толмачов (Вольский р-н);
–Иван Яковенко (Балаковский р-н).
Яковенко (1989 г.р.) погиб 30 ноября 2024 года. Малов (1983 г.р.), служивший рядовым по контракту, пал при выполнении задачи.
Известно, что Маленков был гвардии рядовым-стрелком, а Толмачов – младшим сержантом.
Биографии остальных бойцов не уточняются.
Специальная военная операция продолжается на территории Украины и в приграничных российских регионах в течение 4-х лет. Общее количество погибших на фронте россиян не озвучивается.
Ольга Сергеева