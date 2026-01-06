ИИ-сервис создал цифровую визитку Саратова для потенциальных соискателей в агросекторе

Саратов теперь представлен на цифровой платформе «Я в Агро».

Этот ИИ-сервис помогает специалистам найти работу в агропромышленном комплексе.

Проект создаёт интерактивные визитки городов. Используя искусственный интеллект, платформа анализирует статистику, новости и краеведческие данные, формируя детальное описание населённого пункта. Алгоритм также генерирует фотореалистичные панорамы, объединяющие ключевые достопримечательности.

На странице Саратова можно увидеть сгенерированное ИИ-изображение и информацию по девяти направлениям: от общей характеристики и климата до экономики и социальной сферы. Каждый «агрогород» закреплён за актуальными вакансиями, что позволяет соискателям сразу оценить потенциальное место работы и жизни.

Этот инструмент упрощает процесс переезда и трудоустройства, предоставляя специалистам агросектора всю необходимую информацию для принятия решения.

Алиса Эай