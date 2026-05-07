В Саратовской области прощаются с погибшими на СВО четырьмя военными

В ходе специальной военной операции погибли ещё четверо военнослужащих из Саратовской области.

Об этом сообщили в местных администрациях.

Речь идёт о Сергее Богуше из Ершовского района, Абугали Дзюкенове из Новоузенского района, а также Алексее Вожове и Андрее Исаеве из Энгельсского района.

Известно, что Абугали Дзюкенов родился в Новоузенском районе и пал в бою 21 сентября 2025 года. 6 мая его похоронили. Сергея Богуша предадут земле 7 мая, в Ершове. Других подробностей о погибших чиновники не привели.

Напомним, накануне в Саратове на мемориале увековечили имена 200 участников СВО, не вернувшихся с фронта.

Ольга Сергеева