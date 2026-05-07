Саратовский губернатор утвердил пятилетний план развития конкуренции в регионе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утвердил региональный план содействия развитию конкуренции на 2026–2030 годы.

Соответствующее постановление было опубликовано 6 мая.

Документ включает комплекс мер, направленных на снижение административных барьеров для бизнеса, поддержку предпринимательской инициативы и развитие инфраструктуры. Для каждого из ключевых рынков назначены ответственные ведомства, которые должны обеспечивать конкурентную среду в своей сфере.

Так, министерству сельского хозяйства предстоит заниматься производством и реализацией сельхозпродукции. Минцифры ответственно за рынок услуг связи, минздрав — за медицинские услуги. Минтрансу поручено развивать конкуренцию в сфере пассажирских перевозок. Минприроды будет курировать добычу полезных ископаемых. Минэкономразвития отвечает за розничную торговлю продовольственными товарами, а также общественное питание. Министерство культуры возглавит работу на рынке гостиничных услуг.

