В Саратовской области прошёл рейд по обеспечению безопасности на воде, в лесу и в заказнике

13 августа в рамках реализации национального проекта «Экологическое благополучие» состоялся совместный рейд трёх ведомств.

Представители лесной охраны минприроды, сотрудники регионального заказника «Центральный» и инспекторы областного ГИМС провели масштабное мероприятие, охватившее острова и береговые линии Волги в Воскресенском, Марксовском и Энгельсском районах, включая часть территории заказника и лесфонда.

Нацпроект «Экологическое благополучие», реализуемый по решению президента Владимира Путина с 2025 года, направлен на сохранение лесов, водных объектов и биоразнообразия, а также на обеспечение экологической безопасности граждан. В Саратовской области в его рамках ведутся работы по лесовосстановлению, расчистке рек и оснащению лесхозов современной техникой. Совместный рейд стал частью этой системной работы.

Каждая структура действовала в рамках своей компетенции. Комитет охотхозяйства сосредоточил усилия на предотвращении незаконной добычи охотничьих ресурсов. Инспекторы ГИМС следили за соблюдением правил эксплуатации маломерных судов, проводили разъяснительную работу с судоводителями. Лесные инспекторы минприроды обеспечивали охрану земель лесного фонда.

В ходе патрулирования был зафиксирован факт разведения костра отдыхающими. Поскольку в регионе действует особый противопожарный режим, нарушение квалифицировали по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. По требованию инспектора огонь немедленно потушили, в отношении нарушителя составили протокол.

Результат слаженной работы — существенное усиление контроля на охраняемых территориях. Отдыхающие с пониманием отнеслись к мероприятиям. Усилия трёх ведомств были направлены на комплексное обеспечение безопасности людей, сохранение животного мира и природы региона — задачи, которые решаются в том числе благодаря национальному проекту.

Ольга Сергеева