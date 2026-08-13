Власти Саратовской области обсудили адаптацию и интеграцию иностранных граждан

В Правительстве Саратовской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по социальной и культурной адаптации иностранных граждан.

Заместитель министра Тимофей Лещенко доложил о комплексной работе ведомства, правоохранителей и НКО.

В первом полугодии 2026 года адаптационные мероприятия охватили более 7 тысяч иностранцев — около 40% от всех поставленных на миграционный учёт. Также состоялось 7 кустовых совещаний с 125 работодателями, использующими труд мигрантов. Обсуждались соблюдение законодательства, профилактика правонарушений и интеграция студентов через образовательные и культурные проекты.

По итогам встречи приняты решения по всем вопросам повестки. Работа в этом направлении продолжается, — заверили власти.

Ольга Сергеева