В Саратовской области простились с погибшим участником СВО Амангельды Хайрулиным

В Саратовской области простились с еще одним погибшим на СВО военным.

Состоялась торжественно-траурная церемония проводов участника специальной военной операции Амангельды Хайрулина. Проститься с военнослужащим пришли представители местной администрации, военного комиссариата, духовенства, а также родные и близкие погибшего.

АВ официальном некрологе сообщается, что Амангельды Утюгенович Хайрулин родился 2 апреля 1986 года. Получив профессию повара-кондитера в Краснокутском политехническом лицее, он был призван на военную службу. Сначала он нёс её на Дальнем Востоке, а впоследствии подписал контракт с Министерством обороны. При выполнении боевых задач 25 марта 2025 года он погиб.

В официальном обращении администрации Краснокутского района подчёркивается, что земляк стал образцом мужества и самоотверженного служения Отечеству. «Он отдал всего себя ради других, и его подвиг навсегда останется в нашей памяти», — говорится в соболезновании.

СВО продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается. Некрологи на погибших на фронте саратовских военных публикуются ежедневно.

Ольга Сергеева