Итоги рейдов Росрыболовства: за 2 недели у браконьеров изъяли 77 запрещенных орудий лова

За первые дни января в Саратовской области изъяли десятки браконьерских снастей.

В Саратовской области подведены итоги усиленных рыбоохранных рейдов в новогодний период. С 31 декабря по 12 января инспекторы провели 64 патрулирования на водоёмах региона, в результате которых были выявлены многочисленные нарушения.

За отчётный период составлено 58 административных протоколов. У браконьеров изъято 77 единиц запрещённых орудий лова, представляющих угрозу для рыбных популяций, а также 4 транспортных средства, использовавшихся для незаконной деятельности.

Предварительный расчёт ущерба, нанесённого водным биоресурсам, превысил 220 тысяч рублей. Вся изъятая техника и снасти переданы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства и привлечения виновных к ответственности.

Алиса Эай